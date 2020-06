Urlaubsbonus kann bei Caritas-Ferien in Caorle eingelöst werden

Wer Anrecht auf den so genannten „bonus vacanze“ der italienischen Regierung hat, kann diesen ab 1. Juli auch in der Villa Oasis und in den Bungalows in Caorle einlösen, wo die Caritas jedes Jahr Familien- und Seniorenerholungen anbietet. (STOL hat berichtet, wer Anrecht auf den Urlaubsbonus hat und wie man ansucht.) „Nicht alle Hotels und Campingplätze bieten diese Möglichkeit an. Deswegen sind wir froh, dass es uns so schnell gelungen ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen“, erklärt der Leiter der Ferienstrukturen, Klaus Metz. Der Urlaubsbonus wird, wie vom Staat vorsehen, zum Großteil direkt vom Rechnungsbetrag abgezogen. Der Rest kann über die Steuererklärung 2021 geltend gemacht werden. „Das gilt auch dann, wenn den Familien und Senioren aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation bereits von der Caritas eine individuelle Ermäßigung gewährt wurde“, betont Metz.Den Gästen stehen in Caorle ein Privatstrand, Schwimmbad, Spiel- und Sportplätze zur Verfügung. Auf den weiten Grünflächen ist genug Platz, um die Seele baumeln zu lassen, um sich auszutoben und trotzdem den nötigen Abstand einzuhalten. Zudem wurden die Anlagen an die nötigen COVID-Sicherheitsbestimmungen angepasst.Wer sich noch verbliebene Restplätze für die Familienerholung im Sommer und die Seniorenerholung im September sichern möchte, ist eingeladen, sich online unter www.caritas.bz.it/ ans Meer oder direkt im Dienst Ferien und Erholung unter Tel. 0471 304 340 oder [email protected] zu melden.

