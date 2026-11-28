Und? Haben Sie schon einen Blick auf den Kalender 2027 gewagt – in der Hoffnung, mit dem Einsatz einiger weniger Brückentage viel Freizeit herauszuholen? Egal, ob Sie dabei schon fündig geworden sind oder erst jetzt zu schlauen Feiertagstüftlern mutieren wollen: Hier gibt's einen Überblick, wie sich die gesetzlichen Feiertage im kommenden Jahr geschickt nutzen lassen, um zu möglichst viel Auszeit zu kommen. <BR \/><BR \/>Eine kleine Warnung gleich vorweg: Das Jahr 2027 ist für „Brückenbauer“ nicht besonders ideal. Und für den nun folgenden Blick auf die Feier- und möglichen Brückentage gilt: Es wird hier von einer klassischen Arbeitswoche von fünf Tagen ausgegangen – also Montag bis Freitag. Wer hingegen z.B. in der Gastronomie, im Handel oder im Gesundheits- und Pflegebereich arbeitet, hat häufig andere Dienstpläne. Dadurch können sich wiederum ganz eigene Möglichkeiten ergeben, Feiertage und freie Tage geschickt miteinander zu verbinden.<h3>\r\nErste Gelegenheit schon im Jänner – dann lange nichts<\/h3>Die erste gute Möglichkeit, um mit dem Einsatz weniger Urlaubstage (nämlich nur zwei) zu einer Auszeit zu gelangen, ergibt sich bereits zu Jahresbeginn. Der 1. Jänner fällt nämlich auf einen Freitag. Wer also den darauffolgenden Montag und Dienstag freinimmt, kann eine Brücke von insgesamt sechs Tagen bauen. Na bitte, geht doch! Wer jedoch glaubt, dass sich schon bald darauf die nächsten Brückentage geschickt nutzen lassen, irrt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390053_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nLeider schlechte Aussichten für Ende April \/ Anfang Mai<\/h3>Während sich in anderen Jahren Ende April, Anfang Mai durch den 25. April (gesetzlicher Feiertag „Tag der Befreiung“) und den 1. Mai („Tag der Arbeit“) mehrere kleinere oder auch eine große Brücke ergaben, sieht es 2027 ziemlich düster aus. Denn: Der 25. April fällt auf einen Sonntag. Und rund eine Woche später fällt der 1. Mai auf einen Samstag. Will heißen: Ende April bzw. Anfang Mai gibt's nichts zu holen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein kleiner Lichtblick ergibt sich erst mit dem gesetzlichen Feiertag am 2. Juni („Gründung der Republik“). Dieser fällt nämlich auf einen Mittwoch. Wer also Montag (31. Mai) und Dienstag (1. Juni) freinimmt, kann von Samstag, 29. Mai, bis Mittwoch, 2. Juni, eine Auszeit von fünf Tagen genießen. Wahlweise lässt sich auch eine andere Brücke bauen. Nämlich ab dem 2. Juni mit zwei Tagen (Donnerstag und Freitag) bis zum darauffolgenden Wochenende.<BR \/><BR \/>Die nächste „Klatsche“ für findige Brückenplaner wartet im August: Der 15. August (Mariä Himmelfahrt) ist 2027 nämlich ein Sonntag. Es gibt also weder einen freien Tag unter der Woche noch eine Möglichkeit zum Brückenbauen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390059_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Etwas besser sieht es im Oktober aus – mit dem neuen gesetzlichen „Franziskus-Feiertag“ am 4. Oktober. Dieser ist ein Montag. Eine Brücke ergibt sich zwar nicht, aber immerhin ist es ein Feiertag, der nicht auf Samstag oder Sonntag fällt und somit das Wochenende verlängert. Ähnliches gilt zu Allerheiligen. Der 1. November fällt 2027 ebenso auf einen Montag.<BR \/><BR \/>Im Dezember gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: Rund um den 8. Dezember („Mariä Empfängnis“), sieht es gut aus. Dieser ist ein Mittwoch. Folglich ergeben sich durch zwei oder auch vier Brückentage Auszeiten von fünf oder gar insgesamt neun Tagen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Heiligabend (24. Dezember) ist jedoch an einem Freitag. Will heißen: Die Feiertage Christ- und Stephanstag (25. und 26. Dezember) sind am Samstag und Sonntag. Also wieder nichts mit freien Tagen unter der Woche oder möglichen Brückentagen.