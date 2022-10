Urteil: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis

Vorwurf der Steuerhinterziehung

Die Anwälte forderten noch am Donnerstagvormittag eine Bewährungsstrafe, die Staatsanwaltschaft hingegen eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren und 2 Monaten (mehr dazu lesen Sie hier). Schlussendlich verurteilte der Richter Schuhbeck zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 2 Monaten ohne Bewährung.Schuhbeck wird vorgeworfen mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust. Insgesamt gehe es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck im „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen habe.