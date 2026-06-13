Bereits am 30. September des vergangenen Jahres war der 30-jährige gebürtige Türke Cim vor dem Bozner Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm wird zur Last gelegt, am 12. August 2023 seine damalige Ex-Partnerin Celine Frei Matzohl in seiner Wohnung in Schlanders auf grausame Weise niedergestochen zu haben. <BR \/><BR \/>Die Verteidigung des Angeklagten hatte anschließend Berufung gegen das Urteil eingelegt, sodass der Fall am Oberlandesgericht erneut behandelt wurde. Vor allem versuchten die Anwälte des 30-Jährigen zu beweisen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/omer-cim-bricht-sein-schweigen-ich-verdiene-es-nicht-zu-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass dieser die Tat nicht von langer Hand geplant, sondern im Affekt gehandelt hatte.<\/a> Auch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/omer-cim-bricht-sein-schweigen-ich-verdiene-es-nicht-zu-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Omer Cim selbst brach sein Schweigen<\/a> und sagte vor Gericht aus. <BR \/><BR \/>Am späten Freitagabend folgte schließlich das Urteil. Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richterin Silvia Monaco bestätigte die Entscheidung aus erster Instanz. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.