Urteil im Mordfall Obrist bestätigt – 30 Jahre Haft für Badr Rabih

Rabih hatte am 21. August 2017 seine Lebensgefährtin Marianne Obrist in ihrer Wohnung in Milland/Brixen brutal ermordet. (STOL hat berichtet) Im Dezember 2018 wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt. Im Jänner 2020 bestätigte das Oberlandesgericht das Urteil aus erster Instanz. Rabih akzeptierte das Urteil nicht und legte Beschwerde beim Kassationsgerichtshof in Rom ein. Dieser wies den Rekurs jedoch ab und veröffentlichte am heutigen Montag seine Entscheidung. Das Urteil von 30 Jahren Haftstrafe für Rabih ist damit nun rechtskräftig.

stol