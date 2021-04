US-Behörden raten zu Stopp von Johnson & Johnson

Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in 6 Fällen. Der Impfstoff sei in den USA bisher mehr als 6,8 Millionen Mal verabreicht worden.J&J erklärte in einer ersten Stellungnahme, die Fälle seinen bekannt.Ein klarer kausaler Zusammenhang sei bislang nicht nachgewiesen worden. Die Aktie des US-Pharmaunternehmens gab im vorbörslichen Handel 2,1 Prozent nach. Zuerst hatte die „New York Times“ von der Empfehlung berichtet.

apa/reuters