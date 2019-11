US-Extremkletterer Gobright in Mexiko tödlich verunglückt

Der bekannte US-Extremkletterer Brad Gobright ist in Mexiko tödlich verunglückt. Der 31-Jährige sei bereits am Mittwoch gemeinsam mit seinem US-Kollegen Aidan Jacobson auf einer Klettertour im nördlichen Bundesstaat Nuevo León gewesen, als er beim Abseilen mehrere Hunderte Meter in die Tiefe gestürzt sei, teilte der Zivilschutz des Bundesstaats mit.