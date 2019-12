US-Firma schenkt Mitarbeitern 10 Millionen Dollar

Die Summen reichten je nach Dienstjahren von 100 bis 270.000 Dollar für die insgesamt knapp 200 Mitarbeiter. „Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie ich mich gefühlt habe. Es war einfach großartig und unglaublich“, sagte eine Beschäftigte dem Sender CNN. „Ich stehe immer noch unter Schock. Das verändert definitiv mein Leben.“





Firmenchef Lawrence Maykrantz sagte dem Sender, das Unternehmen St. John Properties habe ein großes Ziel erreicht und den Mitarbeitern dafür danken wollen. „Wir wollten etwas Großes machen“, fügte er hinzu. „Das war wirklich eines der großartigsten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe. Alle waren von Emotionen überwältigt. Sie schrien, weinten, lachten, umarmten sich“, erzählte Maykrantz.Die 198 dankbaren Mitarbeiter hätten auf der Feier am Samstag in der Schlange gestanden, um die Chefs in den Arm zu nehmen und ihnen zu erzählen, wofür sie das Geld verwenden wollten.

