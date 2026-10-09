US-Kongresswahl – Verluste für Präsidenten bei „Midterms“ die RegelNur Roosevelt, Clinton und Bush schafften Ausnahmen – GRAFIK<BR \/><BR \/>In der Geschichte der USA hat es sich als Ausnahme erwiesen, dass die Partei, die den Präsidenten stellt, bei den sogenannten Midterms ihren Mandatsstand halten, geschweige denn Sitze dazugewinnen kann. Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg ist dieses Kunststück nur unter drei Präsidenten gelungen: Franklin D. Roosevelt 1934, Bill Clinton 1998 und George W. Bush 2002.<h3>\r\nBiden kam vergleichsweise glimpflich davon<\/h3>Vergleichsweise glimpflich kam vor vier Jahren Trumps Vorgänger Joe Biden davon. Seine Demokraten verloren neun Sitze im Repräsentantenhaus und damit auch die Kontrolle über die größere Parlamentskammer. Es war das beste Ergebnis einer Präsidentenpartei seit zwei Jahrzehnten. Die Republikaner verloren 2006 unter Bush 30 Abgeordnetensitze, die Demokraten unter Barack Obama 63 (2010) und 13 Sitze (2014) und schließlich wieder die Republikaner 2018 unter Donald Trump 40 Sitze.<BR \/><BR \/>Im Senat fielen die Verschiebungen deutlich geringer aus, weil jeweils nur ein Drittel der kleineren Parlamentskammer neu besetzt wird. Und es ist Präsidenten öfter gelungen, bestehende Senatsmehrheiten zu behaupten oder sie sogar auszubauen. Dies war bei den letzten beiden Midterms – 2018 unter Trump und 2022 unter Biden – der Fall.<BR \/><BR \/>An politischen Deutungsversuchen für die Verluste mangelt es nicht: So sind die Wähler angesichts hoher Erwartungen – Ex-Präsident Obama ist ein typisches Beispiel – oft mit den Ergebnissen unzufrieden. Anderseits schaffen bei den Präsidentenwahlen im Sog eines charismatischen Kandidaten immer wieder auch eigentlich schwächere Kandidaten den Sprung in Repräsentantenhaus oder Senat, die dann zwei Jahre später diesen Erfolg nicht mehr wiederholen können.<h3>\r\nIm Senat setzte es öfter Siege für die Präsidentenpartei<\/h3>Wie der historische Sieg Roosevelts („New Deal“) nach der schweren Wirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre müssen auch Clintons und Bushs Erfolge im Lichte der vorangegangenen Ereignisse gesehen werden. 1998 wurden die Erfolge der Demokraten im Repräsentantenhaus auch als „Retourkutsche“ für das von den Republikanern verbissen betriebene Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton wegen der Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky gewertet. Im Jahr 2002 verdankten dann die Republikaner ihre Zugewinne in Haus und Senat nicht zuletzt der allgemeinen Solidarität mit Präsident George W. Bush in der Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001.<BR \/><BR \/>Auch dem mythenumrankten John F. Kennedy gelang es im Jahr 1962, bei den auf seine Wahl folgenden Halbzeit-Wahlen zuzulegen, allerdings nur um zwei Senatssitze, während die Demokraten gleichzeitig vier Mandate im Haus verloren. Lässt man das Repräsentantenhaus außer acht, können auch die Republikaner Richard Nixon (1970), Ronald Reagan (1982) und Trump (2018) sowie der Demokrat Biden (2022) dem kleinen Kreis der Midterm-Sieger zugerechnet werden, weil ihre Parteien jeweils Senatorensitze dazugewinnen konnten.<BR \/><BR \/>Das ändert freilich nichts am Langzeittrend: Midterm-Wahlen geben den Wählern eine oftmals willkommene Gelegenheit, gegen die Partei des amtierenden Präsidenten zu stimmen. Begünstigt wird dies durch eine traditionell niedrige Beteiligung. Weil eben „nur“ das Parlament und nicht auch der Präsident gewählt wird, bleiben insbesondere die mit den herrschenden politischen Verhältnissen zufriedenen Bürger zuhause.<BR \/><BR \/>Erdrutsch-Verluste für die Präsidentenpartei sind dann keine Seltenheit, wovon ausgerechnet Clinton ein Lied singen kann: 1994, bei den ersten Kongresswahlen nach seinem Amtsantritt, verloren die Demokraten auf einen Schlag 54 Sitze im Repräsentantenhaus und acht im Senat.<BR \/><BR \/> Clinton musste sich von da an, wie im Übrigen auch seine unmittelbaren Vorgänger Dwight D. Eisenhower, Nixon, Gerald Ford, Reagan und George H.W. Bush, mit einem Kongress herumschlagen, der vollständig unter der Kontrolle des politischen Gegners stand. Nicht wenige Beobachter meinten später allerdings, der gewiefte Taktiker sei damit erfolgreicher gewesen als zuvor mit einer demokratischen Kongressmehrheit.