Man habe das Schiff durch Beschuss des Maschinenraums außer Gefecht gesetzt, teilte ein Sprecher des für die Region zuständigen US-Kommandos Centcom mit. Demnach soll die Besatzung des Schiffs zuvor mindestens viermal versucht haben, die US-Blockade zu umgehen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die USA blockieren seit Mitte Juli wieder iranische Häfen und Küstengebiete. Ziel der Blockade ist es unter anderem, Teheran Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen. Seither war bis Mittwoch bereits ein Schiff mit Gewalt außer Gefecht gesetzt worden, mehrere wurden zu einer Kursänderung gedrängt.<BR \/><BR \/>Die USA hatten im Iran-Krieg bereits ab Mitte April eine solche Seeblockade durchgesetzt, diese im Zuge eines Rahmenabkommens mit Teheran dann Mitte Juni wieder aufgehoben. Zuletzt war der Krieg, den die USA und Israel am 28. Februar begonnen hatten, aber wieder eskaliert.