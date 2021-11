US-Regierung: 2,6 Millionen 5- bis 11-Jährige geimpft

Damit hätten bereits etwa 10 Prozent aller Kinder der Altersgruppe ihre erste Impfspritze erhalten – innerhalb der ersten 19 Tage, in denen die Impfkampagne für Mädchen und Buben dieses Alters in vollem Umfang laufe.Impfungen für Kinder würden inzwischen an 30.000 Standorten im Land angeboten. In der vergangenen Woche seien es noch 20.000 Standorte gewesen. Das Tempo der Impfkampagne für Kinder habe deutlich zugenommen, sagte Zients.Erst seit November werden in den USA auch 5- bis 11-Jährige mit dem Präparat des Herstellers Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus geimpft. Etwa 28 Millionen Kinder gehören nach offiziellen Angaben in den Vereinigten Staaten dieser Altersgruppe an. In Europa und damit auch in Deutschland ist bisher noch kein Corona-Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren zugelassen.Biontech und Pfizer haben aber bereits eine Zulassung ihres Präparats für 5- bis 11-jährige Kinder beantragt, wie sie Mitte Oktober mitteilten. Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ist vor Weihnachten anvisiert.

