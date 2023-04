US-Regierung zahlt Opfern von Amoklauf Entschädigung in Millionenhöhe

Die Kläger hatten der US-Luftwaffe vorgeworfen, Informationen über den Täter, einen ehemaligen Angehörigen der Luftwaffe, nicht an die entsprechenden Behörden weitergegeben zu haben. Wäre das geschehen, hätte sich der Täter bei einem staatlich lizenzierten Händler keine Waffe kaufen können, hieß es. Die Einigung sei eine der höchsten ihrer Art, berichtete die „New York Times“. Noch müsse ein Gericht zustimmen, hieß es.Die Tat ereignete sich Anfang November 2017 in einer Kirche in Sutherland Springs im Bundesstaat Texas. Der 26-jährige Schütze eröffnete während eines Gottesdienstes in einer Kirche das Feuer. Der Luftwaffe wurde danach vorgeworfen, eine frühere Verurteilung des Täters wegen häuslicher Gewalt nicht den zuständigen Behörden gemeldet zu haben. Der Schütze kam bei dem Vorfall zu Tode.Vergangenes Jahr hatte ein Gericht die Luftwaffe zu einer Zahlung von 230 Millionen Dollar verurteilt. Das Justizministerium legte gegen das Urteil jedoch Berufung ein.