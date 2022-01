„I'd Do Anything For Love“-Sänger Meat Loaf ist tot

Der Rocksänger wurde mit Songs wie „I’d Do Anything for Love“, „Paradise by the Dashboard Light“ und „Bat Out of Hell“ weltbekannt.Neben der Musik war Meat Loaf (Michael Lee Aday) auch als Schauspieler tätig. Im Film „Fight Club“ von Regisseur David Fincher spielte er, an der Seite von Brad Pitt und Edward Norton, den sensiblen Robert „Bob“ Paulson.Über die Todesursache wurde bislang noch nichts bekannt.

dpa/stol