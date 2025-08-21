<BR \/>Musk, der reichste Mann der Welt, wollte vor dem Gericht in Austin eine Abweisung der Klage von Jacqueline McAferty erwirken. Der Trump-Unterstützer hatte wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl angekündigt, bis zur Wahl täglich eine Million Dollar (knapp 858.300 Euro) unter denjenigen zu verlosen, die eine Petition seiner Organisation „America PAC“ unterschreiben.<BR \/><BR \/>Musk hatte den Wahlkampf Trumps mit mehr als 250 Millionen US-Dollar finanziert und war zu einem Vertrauten des Republikaners geworden. Nach dem Wahlsieg Trumps arbeiteten beide monatelang eng zusammen, bis sie sich öffentlich entzweiten. Entzündet hatte sich der Streit an einem von Trump vorangetriebenen Steuer- und Haushaltsgesetz, gegen das sich Musk stellte.