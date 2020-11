USA: Autodieb nimmt Vierjährigen mit

Der Vierjährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Suche nach dem Autodieb läuft. Nach Angaben des Vaters des Buben wurde der Wagen gestohlen während er Essen eingekauft hat.Die Familie des Vierjährigen hatte über Medien an den unbekannten Dieb appelliert, dem Kind nichts anzutun.„Ich möchte nur meinen Buben zurück“, zitierte die Zeitung die Mutter. „Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich gar nicht bemerkt haben, dass er dort drinnen war. Bitte greifen Sie ihn nicht an und verlassen Sie einfach das Fahrzeug.“

apa