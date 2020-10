USA: Erster Frau seit 1953 wird Giftspritze verabreicht

Am 8. Dezember dieses Jahres soll Lisa Montgomery die Giftspritze verabreicht werden. Im Jahr 2004 hatte Montgomery eine im achten Monat schwangere Frau erwürgt, ihr Baby aus dem Bauch geschnitten und dieses anschließend entführt. Das Kind konnte kurze Zeit später von den Behörden gesunder aufgefunden werden.Die Ausführung der Todesstrafe wird die achte in diesem Jahr in den USA sein – nach einer 17-jährigen Auszeit.Die Anwältin von Montgomery ist der Ansicht, dass die Vollstreckung der Todesstrafe unrecht sei, da ihre Mandantin unter anderem psychisch krank sei und Missbräuche in der Kindheit erlitten habe.Zurzeit ist Montgomery in einem Gefängnis in Indiana untergebracht.

stol