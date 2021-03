USA: Erstmals seit November unter 1000 Corona-Tote binnen eines Tages

Zum ersten Mal seit knapp 3,5 Monaten sind in den USA binnen eines Tages weniger als tausend Corona-Tote verzeichnet worden. In den vergangenen 24 Stunden seien 749 Todesfälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Montag (Ortszeit) mit.