USA: Mindestalter für Kauf von E-Zigaretten angehoben

Die USA heben das Mindestalter zum Kauf von Tabakprodukten und E-Zigaretten von 18 auf 21 Jahre an. Der Senat beschloss am Donnerstag ein erstes Gesetzespaket zum Haushalt für das kommende Jahr, an das mehrere andere Vorhaben angehängt waren – wie eben die Änderung in Hinblick auf Tabak und E-Zigaretten.