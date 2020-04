USA mit erneut höchster Corona-Todeszahl an einem Tag

Am Vortag hatte sie bei 1.169 gelegen. Der traurige Rekord war bis dahin von Italien mit 969 verzeichneten Corona-Toten am 27. März gehalten worden.Insgesamt zählte die Johns-Hopkins-Universität nun 7.406 Todesopfer in den USA. Laut den Prognosen der Regierung in Washington könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung sterben.Die weltweit meisten verzeichneten Todesopfer der Pandemie gibt es in Italien (fast 15.000), gefolgt von Spanien (knapp 11.000) und den Vereinigen Staaten.

apa