USA: Über 30 Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen

Seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie sind in den USA mittlerweile mehr als 30 Millionen Ansteckungen mit dem Virus nachgewiesen worden. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor.