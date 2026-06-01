US-Kampfflugzeuge hätten demnach die Luftabwehr, eine Bodenkontrollstation und zwei Drohnen zerstört. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.<BR \/><BR \/>Unterdessen erklären die iranischen Revolutionsgarden iranischen Medien zufolge, sie hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Dieser sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden des Iran genutzt worden.<h3>\r\nKuwait: Raketen- und Drohnenangriffe abgefangen<\/h3>Unterdessen meldete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna, dass die kuwaitische Luftabwehr Raketen- und Drohnenangriffe abfange. Im ganzen Land würden die Sirenen heulen. Weitere Details nannte die Agentur zunächst nicht.