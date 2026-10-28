Damit „hält die US-Regierung ihr Versprechen, Ruanda für Zusagen im Washingtoner Abkommen für Frieden und Wohlstand zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in der Erklärung weiter. Ruanda müsse die Unterstützung der M23-Miliz einstellen und seine Truppen aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo abziehen, forderte Bessent.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Unterstützung der M23-Rebellen habe die ruandische Armee außerdem fortschrittliche Waffensysteme eingesetzt, die die zivile Luftfahrt in der Region gefährdeten, zum Beispiel Flugabwehrraketen, teilte das Ministerium weiter mit.<BR \/>Die Bank Zigama CSS habe ihrerseits den Kauf von Waffen und Ausrüstung aus China und anderen Ländern und den Transport von Gold nach Kigali ermöglicht.<BR \/><BR \/>Tausende ruandische Soldaten kämpfen an Seite der M23-Miliz<BR \/>Nach US-Angaben kämpfen im Osten der DR Kongo tausende ruandische Soldaten an der Seite der M23-Miliz. Die Gruppe ist Teil eines größeren Bündnisses, der Front für die Neubegründung der Nation (FRN), die vom ehemaligen kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila geführt wird und gegen die Zentralregierung in Kinshasa kämpft.<BR \/><BR \/>Im vergangenen Dezember hatte US-Präsident Donald Trump einen Vertrag zwischen den Präsidenten von Ruanda und der DR Kongo vermittelt, das er „Friedensabkommen“ nannte. Schon zuvor hatten beide Länder unter Vermittlung der USA, Katars und der Afrikanischen Union (AU) eine Waffenruhe vereinbart – die Kämpfe gingen aber weiter. Ruanda bestreitet jegliche direkte Unterstützung der M23.