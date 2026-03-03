<BR \/> Zerstört worden seien Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Revolutionsgarden, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze, wie das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mitteilte. „Wir werden weiterhin entschlossen gegen unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime vorgehen“, hieß es.<BR \/><BR \/>Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angriffen. Seitdem nahmen sie Hunderte Ziele ins Visier. Die USA wollen ihre eigenen Attacken im Iran nach den Worten von US-Präsident Trump noch deutlich verstärken.