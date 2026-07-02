<BR \/>Drohnen böten eine bahnbrechende Möglichkeit, die Sicherheit Taiwans zu erhöhen und den Frieden in der Region zu festigen. Die USA sind der wichtigste internationale Unterstützer und Waffenlieferant Taiwans, obwohl sie keine formellen diplomatischen Beziehungen zu der demokratisch regierten Insel haben. Greene verwies auf den Krieg in der Ukraine, wo Drohnen die Verteidigungsfähigkeit erheblich gestärkt hätten, selbst wenn man einer Übermacht gegenüberstehe. Die USA und Taiwan könnten eine „demokratische“ Drohnenproduktion verankern und so die kollektive Abschreckung der freien Welt stärken.<BR \/><BR \/>Die Regierung in Taipeh hat Drohnen und andere sogenannte asymmetrische Waffensysteme zur Priorität erklärt. Im Mai hatte das von der Opposition dominierte Parlament jedoch nur zwei Drittel der von Präsident Lai Ching-te geforderten zusätzlichen Verteidigungsausgaben bewilligt. Präsident Lai erklärte am Mittwoch, der Aufbau asymmetrischer Kampffähigkeiten sei ein „Wettlauf gegen die Zeit“. Er lehnt die Souveränitätsansprüche Pekings auf Taiwan ab und betont, nur das Volk der Insel könne über seine Zukunft entscheiden.<BR \/><BR \/>Der Konflikt um Taiwan geht auf den Bürgerkrieg in China zurück: Nach der Niederlage gegen die Kommunisten flüchtete die nationalchinesische Regierung damals mit ihren Truppen nach Taiwan. Die Insel wurde seither eigenständig regiert, während auf dem Festland 1949 die kommunistische Volksrepublik ausgerufen wurde. Bis heute ist Taiwan eigenständig geblieben. China hat in den vergangenen Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan aber verstärkt.