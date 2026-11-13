<BR \/><BR \/>Die Angaben des Berichts umfassen den Zeitraum zwischen der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro durch das US-Militär am 3. Jänner und dem 30. September.<h3>\r\nErdöl, Gold, Düngemittel<\/h3>Der größte Teil der Einnahmen stammt dem Bericht zufolge aus dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten. Weitere Einnahmen stammten demnach aus dem Handel mit Gold, Mineralien und Düngemitteln.<BR \/><BR \/>Ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärte, diese Gelder seien „Eigentum Venezuelas und werden im Namen der venezolanischen Regierung verwahrt“. Dem Bericht zufolge flossen mehr als 35 Prozent der auf diese Weise verteilten Mittel in den Bereich für Lebensmittel und Konsumgüter. Zu den weiteren Sektoren zählten Verwaltungsdienstleistungen, Landwirtschaft und Gesundheitswesen.<h3>\r\nGroße Ölreserven<\/h3>Die USA hatten im September in Venezuela eine Reihe von Öl-Abkommen unterzeichnet. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den „größten Öl-Deal der Weltgeschichte“ mit Venezuela verkündet. Er soll den USA die Kontrolle über rund ein Fünftel der venezolanischen Ölreserven sichern.<BR \/><BR \/>Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Reserven weltweit. Die Trump-Regierung hatte Druck auf Caracas ausgeübt, ihr Zugang zu den Vorkommen zu gewähren. Die USA stellten Venezuela im Gegenzug private Investitionen von mehr als 100 Milliarden Dollar in Aussicht.<BR \/><BR \/>US-Elitesoldaten hatten im Jänner Maduro in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. In New York soll ihm wegen „Drogenterrorismus“ der Prozess gemacht werden. Übergangspräsidentin ist seitdem Maduros frühere Stellvertreterin Delcy Rodríguez. Sie hatte nach Trumps Ankündigung zu den Ölvorräten versichert, Venezuela behalte die volle „Souveränität über seine Ressourcen“.