Was sich am Samstagabend gegen 22 Uhr abseits des Festzeltes auf einer Wiese nahe dem Wald zugetragen hat, ist noch nicht restlos geklärt. Nach Angaben von Augenzeugen soll der bislang unbekannte Täter mit einer Metallstange einem einheimischen Jugendlichen einen Hieb mitten ins Gesicht versetzt haben. Der junge Mann erlitt dabei offenbar einen Nasenbeinbruch sowie eine offene Wunde im Gesicht, die im Krankenhaus genäht werden musste.<BR \/><BR \/>Obwohl der Jugendliche bereits auf dem Boden lag, wollte der Angreifer anscheinend ein zweites Mal mit der Stange auf ihn einschlagen. Ein Freund des Verletzten griff jedoch rechtzeitig ein und konnte das verhindern. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Offenbar machten sich auch mehrere weitere junge Männer gemeinsam mit ihm in einem Auto davon. Von dem Angreifer fehlt bislang jede Spur.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Steinhaus und Prettau eilten rasch zum Ort des Geschehens. Auch das Weiße Kreuz rückte aus: Die Sanitäter versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Brunecker Krankenhaus. Dort wurden die Verletzungen behandelt. Inzwischen konnte der Jugendliche das Spital wieder verlassen.<BR \/><BR \/>Der neue Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bruneck, Hauptmann Matteo Colagrossi, bestätigte den Vorfall. Die Ermittlungen seien umgehend aufgenommen worden. Nun gilt es, den genauen Ablauf zu rekonstruieren und herauszufinden, wer an der Auseinandersetzung beteiligt war. Warum es zu dem Angriff kam, ist bislang nicht bekannt. Nach bisherigen Informationen soll es vor der Tat keinen Streit gegeben haben. Der Angriff könnte sich demnach unvermittelt ereignet haben. Die Behörden vermuten, dass möglicherweise Alkohol im Spiel gewesen sein könnte.<BR \/><BR \/>Auch zur Identität des mutmaßlichen Täters liegen bisher keine gesicherten Erkenntnisse vor. Im Dorf kursieren zwar Vermutungen über die Herkunft des Mannes, bestätigt sind diese jedoch nicht. Die Carabinieri machen dazu derzeit keine näheren Angaben. Der Vorfall sorgt in Uttenheim für Bestürzung. Bürgermeister Alex Dariz meinte gestern: „Es wird leider immer brutaler.“ Gott sei Dank habe dem Opfer jemand geholfen, „sonst hätte die Sache wirklich böse enden können“.<BR \/><BR \/>Ebenso betroffen zeigt sich Margit Eppacher, die Obfrau der Musikkapelle Uttenheim, die den „Uitnoma Kirschta“ veranstaltet. Sie legt aber Wert auf eine klare Abgrenzung zwischen dem Angriff und dem Festgeschehen. Die Auseinandersetzung habe sich fernab vom Festzelt abgespielt und stehe nicht mit der Veranstaltung in Zusammenhang. Im Festzelt und in der Disco habe es dank des Einsatzes privater Sicherheitskräfte keine Zwischenfälle gegeben.<BR \/><BR \/>Ein Vorfall, der vom Festzelt bekannt wurde, stellte sich später als Unfall heraus. Eine Person stürzte offenbar ohne Fremdeinwirkung im Küchenbereich und schlug sich dabei den Kopf an. Sie wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, die Wunde musste genäht werden.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri dauern an. Im Mittelpunkt stehen die Identifizierung des mutmaßlichen Angreifers und die Klärung der Frage, weshalb es zu der brutalen Gewalttat gekommen ist.