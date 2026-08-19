Die Studie über die UV-Strahlung umfasst 40 Messstationen in ganz Europa und erstreckt sich über den Zehnjahreszeitraum zwischen 2013 und 2022. Europaweit wurde ein Anstieg der UV-Strahlung von 1,16 Prozent pro Jahr gemessen, wobei die Messdaten in Mitteleuropa – darunter jene in Österreich – den erhobenen Mittelwerten entsprechen. Wie das Wiener Forscherteam rund um Alois Schmalwieser in der Studie festhält, ist die erhöhte UV-Strahlung in erster Linie auf sich verändernde Wettermuster zurückzuführen. <BR \/><BR \/>Als Hauptursache wurde die verminderte Wolkenbedeckung ausgemacht. Wie sich die erhöhte Strahlungsbelastung auf die Haut und die Umwelt auswirken, müsse noch genauer untersucht werden, heißt es zudem. Fest steht jedoch: Je intensiver und häufiger die Haut UV-Strahlen ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko für eine Hautkrebserkrankung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349241_image" \/><\/div>\r\nDas kann der Primar der Abteilung Dermatologie am Bozner Krankenhaus, Dr. Klaus Eisendle, aus seiner täglichen Praxis nur bestätigen: „Die Anzahl der bösartigen Hauttumore nimmt Jahr für Jahr eindeutig zu, jedes Jahr machen wir auch mehr Visiten“, zeigt er auf. Zwar sei das Bewusstsein für die Gefahr bei einem Teil der Bevölkerung durchaus gestiegen, allemal reiche dieses noch nicht aus für eine Trendumkehr. „Insbesondere Kinder sind einem großen Risiko ausgesetzt, heute durch die erhöhten Strahlungswerte noch viel stärker als früher“, gibt der Facharzt zu bedenken. Doch er appelliert nicht nur an die Eltern, möglichst gewissenhaft die Kinder vor der aggressiveren UV-Strahlung zu schützen, sondern fordert grundsätzlich erhöhte Vorsicht ein.<BR \/><BR \/>Die wichtigsten Maßnahmen seien hinlänglich bekannt: Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor auftragen, passende Kleidung tragen, die Mittagshitze meiden – nicht zuletzt auch wegen des Risikos eines Hitzschlages. Menschen, die im Freien ihrem Beruf nachgehen – etwa Bauarbeiter oder Bauern – sollten sich mit einem Hut (bzw. Helm) und einem leichten Baumwollleibchen, das vor UV-Strahlung schützt und noch dazu einen kühlenden Effekt hat, bedecken. <BR \/>„Wir werden nicht müde, immer wieder dieselben Tipps zu wiederholen und hoffen inständig, dass wir ein Umdenken bewirken können“, meint Dr. Eisendle.