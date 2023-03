Vahrn: Mordversuch an Ex-Freundin – Sohn verhindert Tat

Streit und Gewalt

Ins Gesicht geschlagen und gewürgt

Sohn konnte den Mann von seiner Ex-Freundin wegzerren

Zugetragen soll sich die Tat bereits am Mittwoch haben – in Vahrn. Laut ersten Ermittlungen soll der 50-Jährige Brixner an der Haustür seiner Ex-Partnerin geläutet haben. Die beiden sollen sich, nach einer mehrjährigen Beziehung vor kurzem getrennt haben.Schon bald, nachdem die rund 45-Jährige ihrem Ex die Tür zu ihrer Wohnung öffnete, soll ein Streit zwischen den beiden entflammt sein – und es kam zu Gewalt.So soll der Mann seine Ex-Freundin mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie dann gewürgt haben.Wäre nicht genau zu dem Zeitpunkt der Sohn der beiden nach Hause gekommen, wäre Südtirol nach dem brutalen Tod von Sigrid Gröber am 19. Februar dieses Jahres in Meran wohl mit einem weiteren Femizid konfrontiert gewesen.Dem Sohn gelang es, seinen Vater von der Frau wegzuzerren und den Notruf abzusetzen. Die Frau hatte Verletzungen im Gesicht und Würgemale erlitten, konnte das Krankenhaus inzwischen aber wieder verlassen.Der Angreifer wurde von den Ordnungshütern verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Dort sitzt er seitdem in U-Haft.