Vahrn: Waldarbeiter von Baum getroffen – tot

Es war am Montagvormittag, als ein Spaziergänger in Salern bei Vahrn einen Waldarbeiter am Boden liegend entdeckte.Der Mann war bereits tot, vermutlich von einem Baum getroffen.Der Mann war mit Waldarbeiten beschäftigt.Im Einsatz standen die Bergrettung und die Notfallseelsorge.

