Vahrn: 6 Flaschen Wodka gestohlen – 27-Jähriger angezeigt

Der junge Mann betrat mit einem offenbar leeren Rucksack in den Supermarkt am gestrigen Montagnachmittag. Diesen befüllte er mit 6 Flaschen Markenwodka, während er durch die Regale stöberte.Sein verdächtiges Verhalten blieb allerdings nicht unbemerkt: Als der 27-Jährige das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, versuchten die Inhaber, ihn aufzuhalten und verständigten sofort die Carabinieri Der junge Mann setzte zur Flucht an und wurde von den Supermarktbesitzern noch mehrere 100 Meter weit verfolgt, während die Polizei schnell zur Stelle war. Dann waren schon die Einsatzkräfte der Carabinieri zur Stelle, die den 27-Jährigen fassen konnten.Er wurde auf die Kaserne gebracht und wegen Diebstahles angezeigt.Der Kommandeur der Carabinieri von Brixen , Ottavio Tosoni, zeigte sich mit dem Einsatz seiner Männer zufrieden und unterstrich zudem eine positive Tatsache: „Vergleicht man die ersten 4 Monate des vergangenen Jahres mit heuer, so ist ein Rückgang der Ladendiebstähle im Raum Brixen um 60 Prozent zu verzeichnen.“