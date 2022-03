60-Jährige will 85-Jährige überfallen – benachbarter Carabiniere vereitelt

Die 85-jährige Frau aus Vahrn war um kurz nach 20 Uhr auf dem Heimweg, als sie von der Frau angesprochen wurde. Die 60-Jährige bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten. Als die Seniorin höflich ablehnte, insistierte die Frau weiter und gelangte so bis in den Innenhof des Hauses, in dem die Seniorin lebte.Als diese die Schlüssel herausholte, wollte die Frau auch noch mit in die Wohnung kommen. Es kam zum Handgemenge, die 85-Jährige ließ sich den Schlüssel aber nicht entreißen.Um Hilfe rufend rannte sie zur Tür ihres Nachbarn: eines Carabiniere. Glücklicherweise war dieser zuhause und griff sofort ein. Er wies sich bei der 60-Jährigen aus und forderte eine Erklärung sowie ihre Dokumente.Anstelle einer Antwort erhielt er Beleidigungen, Tritte und Schläge. Die Frau wurde wütend und versuchte zu fliehen. Doch der Carabiniere ließ sich nicht beirren, schaffte es, die Frau festzuhalten und forderte Verstärkung an. Schließlich konnte die 60-Jährige wegen versuchten Raubüberfalls und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und auf die Carabinieristation in Brixen gebracht werden.Dort stellte sich heraus, dass es sich um keine Unbekannte handelte. Die Frau aus dem Trentino hatte bereits ein langes Vorstrafenregister – vor allem auf Grund von Vermögensdelikten.

