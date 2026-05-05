Der Notruf ging gegen 21.40 Uhr ein: Eine Mitarbeiterin der Veranstaltungsorganisation alarmierte über die einheitliche Notrufnummer die Einsatzkräfte. Grund dafür war ein Vorfall innerhalb des Veranstaltungsgeländes, bei dem ein Besucher eine junge Frau unsittlich berührt haben soll.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri trafen umgehend vor Ort ein. Dort konnten sie die mutmaßlich betroffene Frau ausfindig machen. Die 24-Jährige aus der Umgebung bestätigte den Vorfall und identifizierte einen 50-jährigen Mann aus Brixen als mutmaßlichen Täter. <BR \/><BR \/>Dieser wurde von den Beamten identifiziert. Die junge Frau behielt sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Während der weiteren Kontrollen unter den anwesenden Personen geriet auch ein Bekannter des Beschuldigten ins Visier der Einsatzkräfte. <BR \/><BR \/>Bei dem 41-jährigen Mann aus Bozen fanden die Carabinieri ein Klappmesser mit einer Gesamtlänge von 20 Zentimetern, davon 8 Zentimeter Klingenlänge. Das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen des unerlaubten Führens von Waffen und gefährlichen Gegenständen erstattet.