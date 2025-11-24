Laut Angaben der Einsatzkräfte trafen die Carabinieri auf einen 41-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz, der den Ordnungskräften bereits bekannt ist. Der Mann stand offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss und sprang wiederholt auf die Fahrbahn, um vorbeifahrende Autos zu stoppen – eine Situation, die erhebliche Risiken für die Verkehrssicherheit darstellte.<BR \/><BR \/>Als die Carabinieri-Streife eintraf, reagierte der Mann sofort aggressiv: Er attackierte die Beamten körperlich, beleidigte sie und versuchte, ihr Eingreifen zu behindern. Trotz des gewaltsamen Widerstands gelang es den Carabinieri, den Mann mit der gebotenen Vorsicht zu überwältigen und weitere Gefahren für Verkehrsteilnehmende auszuschließen.<h3>\r\n14,5 Zentimeter lange Elektriker-Schere<\/h3>Der weiterhin stark aggressive Mann wurde zur Identifizierung in die Kaserne nach Brixen gebracht. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine 14,5 Zentimeter lange Elektriker-Schere sowie ein Apple iPhone der neuesten Generation. Das Smartphone war gesperrt und dürfte – so der Verdacht – aus einer Straftat stammen. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde auf freiem Fuß wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Hehlerei, Trunkenheit in der Öffentlichkeit sowie Führens gefährlicher Gegenstände angezeigt. Der Einsatz habe, so die Carabinieri, die Verkehrssicherheit zügig wiederhergestellt und eine Eskalation verhindert.