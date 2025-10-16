Nachdem die Meldung des Diebstahls eingegangen war, rückten die Einsatzkräfte sofort nach Vahrn aus, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Diese konnten den Verdächtigen dank Videoaufnahmen rasch aufgreifen: Der Mann, ein polizeibekannter marokkanischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, wurde in der Nähe des Schauplatzes aufgegriffen – während er auf dem gestohlenen E-Bike unterwegs war.<BR \/><BR \/>Er wurde auf freiem Fuß wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Das gestohlene E-Bike wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.