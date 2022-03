Vahrn: Mann aus Eisack gerettet

Beim Spazierengehen entlang des Eisacks ist demnach ein Mann aus Brixen gegen 11 Uhr auf dem Bachbett ausgerutscht und in den Fluss gestürzt. Weitere anwesende Personen alarmierten die Rettungskräfte.Gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 gelang es der Wasserrettung, den in Not geratenen Mann zu bergen. Anschließend musste er reanimiert werden.Der Verunglückte wurde in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz standen die Wasserrettung Brixen, die Bezirksbootsgruppe der Feuerwehr Brixen, die Freiwillige Feuerwehr Vahrn sowie das Weiße Kreuz.

stol