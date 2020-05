Vahrn: Mann nach Sturz mit dem Rad mittelschwer verletzt

Am gestrigen Samstagabend kam es in der Schalderer Straße in Vahrn zu einem Freizeitunfall. Ein 47-jähriger Südtiroler stürzte mit seinem Fahrrad und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Der Mann wurde vom Notarztteam der Sektion Brixen und dem Weißen Kreuz Brixen erstversorgt und anschließend ins Brixner Krankenhaus gebracht.

jno