Vahrn: Motorrad prallt gegen Pkw – Einheimischer mittelschwer verletzt

Um kurz vor 10 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Vahrn der Notruf ein, nachdem es in Vahrn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen war.Ein einheimischer Motorradfahrer war in Vahrn auf der Staatsstraße von Brixen kommend in Richtung Norden unterwegs, als er bei der 2. Dorfeinfahrt in Vahrn auf der Höhe der Autowerkstatt Filippi auf einen Pkw prallte, der beim Einbiegen war.Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen an der Hand zu. Er wurde nach der Erstversorgung vom Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Der Lenker des Pkw – ein deutscher Tourist – wurde nicht verletzt.Die Freiwillige Feuerwehr Vahrn übernahm die Aufräumarbeiten.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz von Brixen, der Notarzt von Brixen, die Freiwillige Feuerwehr von Vahrn und die Straßenpolizei.