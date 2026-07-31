Der Ausflug der Gruppe endete in einer Tragödie: Wie STOL berichtet hat, prallten zwei Dreiräder aus unbekannter Ursache neben einander gegen die Leitplanke der Jaufenpassstraße bei Walten – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-verkehrsunfall-auf-jaufenstrasse-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Ewald Faller zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Er starb noch an der Unfallstelle. <BR \/><BR \/> Ewald Faller stammte aus der Fraktion Schalders in der Gemeinde Vahrn. Vor über zehn Jahren war er gemeinsam mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern nach Vahrn gezogen.