Es sind oft nur wenige Sekunden, die auf der Straße über ein unversehrtes Nachhausekommen entscheiden. Am Abend des 24. Oktober gegen 21 Uhr gerät ein junger Autofahrer auf der geraden Strecke der Brennerstaatsstraße bei Vahrn unverschuldet in eine solche Situation. Ein in dieselbe Richtung fahrender Lieferwagen prallt bei einem Überholmanöver gegen den Kleinwagen.<BR \/><BR \/>Während der junge Mann verletzt und unter Schock in seinem demolierten Wagen zurückbleibt, verschwindet der andere in der Dunkelheit. Rettungskräfte bringen das Unfallopfer wenig später in das Krankenhaus nach Brixen. Die Ärzte diagnostizieren Verletzungen, die eine achttägige Heilungsdauer erfordern.<BR \/><BR \/>Am Unfallort selbst finden die Ermittler zunächst keine unmittelbaren Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. Die Beamten der Carabinieri-Station Mühlbach, unterstützt vom Kommando Brixen, beginnen dennoch mit einer kleinteiligen Spurensuche. Sie befragen Zeugen, werten Fotoaufnahmen aus und untersuchen die am Asphalt sichergestellten Fahrzeugsplitter.<BR \/><BR \/>Die eigentliche Wende bringt schließlich eine systematische Abfrage der regionalen Mietwagen- und Nutzfahrzeugflotten. Schritt für Schritt grenzen die Ermittler den Kreis der infrage kommenden Betriebe ein, bis sie schließlich auf ein konkretes Unternehmen und das exakt passende Fahrzeug stoßen.<BR \/><BR \/>Angesichts der zusammengetragenen Indizien wird der mutmaßliche Fahrer, ein 37-jähriger Einheimischer, in die Kaserne vorgeladen. Für ihn hat die Flucht nun juristische Konsequenzen. Die Carabinieri zeigten den Mann auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen an – unter anderem wegen Fahrerflucht, unterlassener Hilfeleistung sowie fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Zudem wurde beim Regierungskommissariat der Entzug des Führerscheins beantragt.<BR \/><BR \/>In einer Stellungnahme betonten die Carabinieri von Brixen nach Abschluss der Ermittlungen, dass das Anhalten nach einem Zusammenstoß nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern ein grundlegendes Gebot der Zivilcourage sei. Wer hingegen fliehe, verschlimmere seine rechtliche wie moralische Lage am Ende nur erheblich.