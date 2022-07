Vahrn: Zusammenprall an Autobahneinfahrt endet glimpflich

Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 10 Uhr: An der Autobahneinfahrt Vahrn war ein Pkw mit einem Lieferwagen zusammengestoßen. Insgesamt waren 3 Personen in den Unfall verwickelt, glücklicherweise wurde aber niemand ernsthaft verletzt.Das Rote Kreuz brachte eine der Personen zur Kontrolle ins Krankenhaus Brixen. Die Freiwillige Feuerwehr Vahrn kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Außerdem im Einsatz standen die Behörden.