<BR \/><BR \/>Derzeit kann nichts ausgeschlossen werden: Das in den Wäldern von Caldes gefundene verendete Exemplar könnte eines natürlichen Todes gestorben, oder aber von einem anderen Tier angegriffen worden sein. <BR \/><BR \/>Auch nicht auszuschließen ist momentan die Vermutung, dass Menschen das Tier getötet haben könnte. Bereits im Jahr 2023 war ein Großraubtier von einem anderen Bären angegriffen und tödlich verletzt worden. Wegen eines immer 2023 verendeten Exemplars in den Judikarien hat die Trienter Staatsanwaltschaft, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toetung-von-baerin-f36-zwei-jaeger-vor-gericht-termin-fuer-vorverhandlung-steht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a>, gegen zwei Jäger Anklage erhoben. <BR \/><BR \/>Die Laboruntersuchungen zum kürzlich entdeckten toten Exemplar laufen, die Ergebnisse sollen in einigen Tagen Klarheit darüber schaffen, wie das Beutetier gestorben sein könnte.