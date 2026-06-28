<BR \/>Der Murenabgang hatte sich gegen 16.15 Uhr im Val Dosson ereignet. Eine große Menge an Felsen und Geröll war auf die Fahrbahn gestürzt und hatte die Straße blockiert. Dadurch waren Wanderer, die sich oberhalb der Malga Bedole sowie bei der gleichnamigen Schutzhütte aufhielten, vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten.<BR \/><BR \/>Die Evakuierung der Wanderer verlief ohne Zwischenfälle. Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung Trentino brachten die Betroffenen mit zwölf Mitgliedern der Station Pinzolo gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren von Strembo und Carisolo sicher ins Tal.<BR \/><BR \/>Am Abend wurden zudem einige Einsatzkräfte der Bergrettung mit einem Arbeitshubschrauber ins Einsatzgebiet geflogen, um den Wanderweg 212, der von der Schutzhütte Mandrone talwärts führt, zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sich keine weiteren Wanderer im betroffenen Bereich befanden. Auch eine Suchhundeeinheit der Bergrettung der Finanzpolizei war im Einsatz und überprüfte das Gelände abschließend.