Die vorgesehene notwendige Besichtigung des Standorts hat unvermeidlich die Zahl der Teilnehmenden zum Zeitpunkt des Fristablaufs öffentlich gemacht. Tatsächlich erfordert die Besichtigung, um durchgeführt zu werden, die Zusammenarbeit des Unternehmens, das die Tätigkeit im Verlängerungsmodus ausübt.<BR \/><BR \/>Das Verfahren wird Mitte Jänner enden, da zu diesem Zeitpunkt, die Frist für die Einreichung der Vorschläge abläuft. Die Landesregierung hofft, dass mindestens ein Angebot eingeht, um so die Unsicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beenden, die in einem für die Wirtschaft und das Gebiet so bedeutenden Produktionssektor beschäftigt sind.<BR \/><BR \/>Falls die Ausschreibung leer ausgehen sollte, wird die Landesregierung alle erforderlichen Bewertungen vornehmen, wobei der Wert der bisher ausgeübten industriellen Produktionstätigkeit, die Bedeutung des Beschäftigungsaspekts und die weiterreichenden Auswirkungen auf das lokale wirtschaftliche Gefüge berücksichtigt werden.