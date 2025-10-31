Das Ermittlungsverfahren war nach der Mitteilung über die Ausschreibung für die langfristige Vergabe der Grundstücke, auf denen das Stahlwerk steht, eingeleitet worden. Der Bericht unterstreicht laut der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ die Bedeutung der Produktionskontinuität der Stahlwerke und hebt die besondere Sensibilität des Standorts hervor.<h3>\r\n„Standort von primärer Bedeutung für das gesamtstaatliche Produktionssystem“ <\/h3>Die Valbruna-Stahlwerke in Bozen beschäftigt mehr als 600 der insgesamt 2.900 Mitarbeiter der Unternehmensgruppe und wird von den Ämtern als „industrieller Standort von primärer Bedeutung für das gesamtstaatliche Produktionssystem“ bezeichnet. Valbruna gehört weltweit zu den wenigen Produzenten einer breiten Palette unkonventioneller Stahlprodukte, auch aus kritischen und essenziellen Rohstoffen.<BR \/><BR \/>Kritische Rohstoffe sind wichtige, aber schwer verfügbare Materialien wie Nickel, Kobalt oder seltene Erden. Essenzielle Rohstoffe wie Eisen, Kupfer oder Aluminium hingegen sind weit verbreitet und für viele Industrien unentbehrlich.<h3>\r\nDas „Golden Power“-Gesetzesdekret<\/h3>Die Anwendung der speziellen „Golden-Power“-Befugnisse wird nach Abschluss des laufenden Ausschreibungsverfahrens geprüft, sobald das Ergebnis der Ausschreibung feststeht und die Gefährdung der Produktionskontinuität bewertet werden kann.<BR \/><BR \/>„Golden-Power“ ist ein italienisches Gesetzesdekret, das der Regierung spezielle Befugnisse über strategisch wichtige Unternehmen gibt, um die gesamtstaatliche Sicherheit zu schützen.