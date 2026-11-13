Wenn es um die Verlängerung der Autobahn Valdastico geht, sind vor allem im Trentino die Lager geteilt. Während die einen sich eine Direktverbindung zwischen der A4 im Veneto und der Brennerautobahn wünschen, befürchten die anderen zu große Auswirkungen auf Umwelt und Bevölkerung. Nun steht das Bauvorhaben vor dem Aus. Bei der Neuvergabe der Konzession für die A4 Brescia–Padua soll das milliardenschwere Projekt laut der italienischen Tageszeitung „l'Adige“ offenbar nicht mehr berücksichtigt werden.<BR \/><BR \/>Bislang war an die Konzession für das A4-Teilstück Brescia-Padova die Bedingung gebunden, dass der Konzessionär Geld für den Bau der Verlängerung der Valdastico bereitstellt. Diese Voraussetzung gilt nun offenbar nicht mehr. Die Regionalregierung Venetiens hat ein Abkommen mit dem italienischen Infrastruktur- und Verkehrsministerium genehmigt. Dieses sieht die Direktvergabe der Konzession für die A4 Brescia–Padua an die Gesellschaft CAV (Concessioni Autostradali Venete) vor – ohne Auflage einer Finanzierung für die Verlängerung der Valdastico. Das Unternehmen befindet sich jeweils zur Hälfte im Besitz der Region Venetien und der Aktiengesellschaft Autostrade dello Stato.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384359_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut „l'Adige“ soll das Infrastrukturministerium einen Bericht zur Ausarbeitung des Investitionsplans für die A4 genehmigt haben. Dabei wurde die geplante Verlängerung der Valdastico gestrichen. Der neue Plan sieht den Bau einer vierten Spur auf der A4 zwischen Brescia und Padua vor. Das Vorhaben kostet rund sieben Milliarden Euro. Würde zusätzlich die Valdastico weitergebaut, würde sich die Summe für die Investitionen verdoppeln. Das sei für die neue, öffentliche Konzessionsgesellschaft nicht tragbar. <BR \/><BR \/>Nun hat das Infrastrukturministerium in einer Mitteilung zwar betont, dass die Fertigstellung der Valdastico eine Priorität bleibe. Woher das Geld dafür kommen soll, bleibt offen. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti will das Projekt jedenfalls nicht aufgeben. <BR \/><BR \/>Ganz anders Südtirols Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider: „Unser Fokus liegt auf der Eisenbahn. Wir wollen keine neuen Hauptachsen. Vielmehr geht es darum, die bestehende Infrastruktur gut instand zu halten und dort gezielt auszubauen, wo dies die Lebensqualität der Menschen verbessert.“