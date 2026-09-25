<h3>\r\nUnwegsames Gelände erschwert die Rettung<\/h3>Infolge des Sturzes blieb der Läufer in einer Felsspalte oberhalb eines Felsabbruchs auf rund 700 Metern Höhe hängen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Er setzte selbst den Notruf ab. Daraufhin machten sich die Bergrettung der Station Trient–Monte Bondone und zwei Einsatzkräfte der Bergrettungsstation Rotaliana auf den Weg zum Verletzten.<BR \/><BR \/>Zunächst näherten sie sich dem Läufer mit einem Geländefahrzeug, mussten aber bald zu Fuß weitergehen. Der Weg zum Verletzten führte rund 150 Meter durch unwegsames Gelände mit teilweise senkrechten Abschnitten.<BR \/><BR \/>Schließlich entschlossen sich die Rettungskräfte, den Mann auf dem Luftweg zu bergen, da die Dunkelheit näher rückte und ihnen ein Notarzthubschrauber zur Verfügung stand. Der Läufer wurde mit der Seilwinde geborgen. Das medizinische Team versorgte ihn und anschließend wurde er ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient geflogen.<BR \/><BR \/>Auch die Freiwillige Feuerwehr von Ravina und die SAF-Einheit der Berufsfeuerwehr waren vor Ort. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.