<BR \/>Am Freitag kam es gegen 23 Uhr in Ossana (Valle di Sole) im Trentino zu einer Begegnung mit einem Bären. Einige Einwohner waren gerade aus dem Kino gekommen, als sie dem Tier begegneten. Glücklicherweise ergriff der Bär sofort die Flucht. Eine Überwachungskamera am Rathaus hielt das Tier fest, als es den Parkplatz der Gemeindeverwaltung überquerte.<BR \/><BR \/>Der Vorfall sorgte bei den Einwohnern für Besorgnis. Bürgermeisterin Laura Marinelli wandte sich deshalb am Sonntag mit einem Beitrag auf Facebook an die Bevölkerung, um den Bürgern, die dem Bären begegnet waren, ihre Unterstützung auszusprechen.<BR \/><BR \/>„Ich kann das Gefühl der Unsicherheit und die starke Einschränkung der Freiheit, die dieser Vorfall in unserer Gemeinde ausgelöst hat, vollkommen nachvollziehen“, schrieb Marinelli. Ihr sei bewusst, dass das Eindringen eines Bären in das bewohnte Gebiet kein Einzelfall sei, sondern leider den jüngsten und schwerwiegendsten Vorfall einer mittlerweile stabilen und anhaltenden Präsenz von Bären in der Umgebung der Ortschaften darstelle.<h3>\r\nGemeinde fordert Eingreifen des Landes<\/h3>Die Bürgermeisterin stellte zugleich klar, dass die Gemeinde weder unmittelbar zuständig sei noch über die notwendigen operativen Mittel verfüge, um Maßnahmen gegen Wildtiere zu ergreifen. Die Überwachung der Wildtiere und eine gegebenenfalls notwendige Vertreibung fielen in den Zuständigkeitsbereich des Landes.<BR \/><BR \/>Obwohl der gesichtete Bär weder Anzeichen von Vertrautheit mit Menschen noch von Aggressivität gezeigt habe, sei es unerlässlich, das Tier eindeutig zu identifizieren. Nur so könne bei wiederholten Annäherungen gegebenenfalls rechtmäßig mit Vergrämungsmaßnahmen eingegriffen werden, erklärte Marinelli.<h3>\r\nSchreiben an Failoni und Fugatti<\/h3>Seit Samstag steht die Bürgermeisterin mit der Forststation und dem Leiter des Forst- und Wildtierdienstes in Kontakt. Darüber hinaus hat sie ein Schreiben an den zuständigen Landesrat Roberto Failoni und den Landeshauptmann Maurizio Fugatti übermittelt.<BR \/><BR \/>Darin fordert sie offiziell die unverzügliche Aufnahme einer intensiven Überwachung im bewohnten Gebiet der Gemeinde, um das betreffende Tier zu identifizieren. Außerdem verlangt sie die zeitnahe und konkrete Vorbereitung aktiver Vergrämungsmaßnahmen, mit denen der Bär erschreckt und vertrieben werden soll. Diese Maßnahmen sollen mit größtmöglicher Dringlichkeit umgesetzt werden, sollte das Tier erneut auftauchen.<BR \/><BR \/>Parallel dazu hat Marinelli die Ordnungskräfte alarmiert, damit im Gebiet größtmögliche Aufmerksamkeit und Präsenz gewährleistet sind.