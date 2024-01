Zu den Unfällen kam es gegen 11 Uhr auf der Kinderrodelbahn Schilling.Mehrere Kinder und Erwachsene konnten am Ende der Rodelbahn nicht mehr bremsen und krachten in einen Begrenzungszaun.2 Österreicher und 6 Italiener zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Brixner Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Mühlbach, die Pistenrettung des Weißen Kreuzes sowie der Pistendienst der Carabinieri Vals.