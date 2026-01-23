Auf der Staatsstraße in der Valsugana ist es am heutigen Freitagmittag beim Crozi-Tunnel zu einer vollständigen Verkehrsblockade gekommen. Ursache war ein beginnender Brand, der sich in den vergangenen Stunden innerhalb des Tunnels ereignet hat.<BR \/><BR \/>Nach ersten Angaben ist ein Wohnmobil in Brand geraten, während es sich im Tunnel befand. In der Folge entwickelte sich eine dichte Rauchwolke, die auch außerhalb de Tunnels deutlich sichtbar war.<BR \/><BR \/>Aus Sicherheitsgründen wurde der Verkehr umgehend in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ziel der Maßnahme ist es, die Rettungs- und Löscharbeiten zu ermöglichen sowie Autofahrer vor einer Gefährdung durch Rauch zu schützen.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und arbeitet an der Sicherung des Bereichs sowie an der Löschung des Brandes. Nach aktuellem Stand wurden keine Verletzten gemeldet.