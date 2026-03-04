<BR \/>Die Sperre betrifft den Abschnitt der Staatsstraße zwischen den Ortschaften Ca’ Rossa und Le Terrazze und umfasst rund zwei Kilometer. Während der Arbeiten wird der Verkehr über eine Straße umgeleitet, die unter anderem durch die Orte Calceranica und San Cristoforo führt.<BR \/><BR \/>Laut der italienischen Tageszeitung „l'Adige“ kommt es jedoch vor, dass ausländische Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Trient die gut sichtbaren gelben Umleitungsschilder missachten. Statt der vorgesehenen Route fahren sie hinauf nach Tenna und anschließend hinunter nach Ischia, um bei San Cristoforo wieder auf die Staatsstraße zu gelangen.<BR \/><BR \/>Diese Strecke ist für den Durchgangsverkehr von Sattelzügen jedoch wenig geeignet. Der Abschnitt von Levico hinauf nach Tenna ist relativ schmal und kurvig, während die Straße in Richtung Talboden mehrere Serpentinen aufweist.<h3>\r\nSattelzug verursacht schwierige Situation<\/h3>Gerade in einer dieser Kurven kam es laut eines Lesers der Tageszeitung am frühen Nachmittag zu einer schwierigen Situation. Ein ausländischer Sattelzug, der bergab unterwegs war, musste passieren, während Autos, die bergauf fuhren, anhalten und rangieren mussten, um genügend Platz zu schaffen.<BR \/><BR \/>Der Hinweisgeber meint, dass Kontrollen sinnvoll sein könnten, um zu verhindern, dass Lkw-Fahrer sich von ihrem Navigationsgerät auf diese Alternativroute leiten lassen und dadurch unnötige Behinderungen verursachen. Die Straße verläuft über ein Hochplateau, das auch von vielen Menschen zum Spazierengehen genutzt wird.<BR \/><BR \/>Die Sperre der Staatsstraße gilt werktags von 8.30 bis 16.30 Uhr bis einschließlich Freitag, 6. März. Außerhalb dieser Zeiten ist der Verkehr auf der Strecke normal möglich. Der Verkehr in Richtung Trient wird bei der Abfahrt Levico auf die Straße in Richtung Caldonazzo umgeleitet. Fahrzeuge in Richtung Padua werden bei Pergine Est auf die Provinzstraße geführt, wobei die Zufahrt bis Ca’ Rossa weiterhin möglich bleibt.